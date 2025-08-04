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Antalyaspor, KV Mechelen takımından Nikola Storm'u kadrosuna kattı

Antalyaspor, Belçika ekibi KV Mechelen'den sol kanat oyuncusu Nikola Storm ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

calendar 04 Ağustos 2025 20:28
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Antalyaspor, KV Mechelen takımından Nikola Storm'u kadrosuna kattı
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 Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Belçika'nın KV Mechelen takımından Nikola Storm ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulübün sosyal medya hesabından, Nikola Storm'un kırmızı-beyazlı kadroya dahil edildiği paylaşıldı.

Paylaşımda, "Antalyasporumuz, Belçika'nın KV Mechelen takımından Nikola Storm ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza 'hoş geldin' der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.

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