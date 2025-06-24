Antalyaspor'dan yeni yıldız hamlesi: Cengiz Ünder!

2025 sezonunda Fenerbahçe'den 1.2 milyon Euro bedelle Amerika MLS ekiplerinden Los Angeles FC'ye kiralanan Cengiz Ünder'in, Türkiye'ye dönüşü gündeme geldi.



Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un yıldız oyuncu için devreye girdiği öğrenildi.



Fenerbahçe ile 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi devam eden 27 yaşındaki kanat oyuncusu, sezon sonuna dek MLS'te forma giyecek olsa da, Haziran sonrasında kariyerine yeniden Süper Lig'de devam etmeye sıcak bakıyor.

Altınordu altyapısından yetişen ve bugüne kadar lig düzeyinde 259 karşılaşmada görev alan Ünder, bu maçlarda 55 gol ve 36 asist üretmeyi başardı. Marsilya'da geçirdiği iki sezonda 93 maçta 18 gol, 12 asistle etkili bir grafik çizen milli oyuncu, Fenerbahçe formasıyla ise bugüne kadar 42 maçta 9 gol ve 3 asistlik performans ortaya koydu. Antalyaspor cephesi, bu güçlü kariyer geçmişini ve oyuncunun hâlâ zirve yaşını sürdürmesini göz önüne alarak transferde ısrarcı davranıyor. (Akdeniz Manşet)