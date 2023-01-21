Antalyaspor'dan Haji Wright için açıklama

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, Galatasaray'a 2-1 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından konuştu.



Hollandalı futbol adamı, transferde adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Haji Wright için gelen soruya, "Bu sezon attığımız gollerin yüzde 50'sini kendisine yazabiliriz. Takımın çok önemli bir parçası. Gitmesi halinde yeni santrfor almak durumundayız. Çok söylenti duyuyoruz ama henüz resmi bir açıklama yok. Resmi açıklama olana kadar Haji Wright, Antalyaspor futbolcusudur ve bizim için savaşmaya mecburdur." diye cevap verdi.



Geçen sezondan farklı bir kadroya sahip olduklarını aktaran Groenendijk, "Geçen sene art arda aldığımız birkaç galibiyet bize o muhteşem serinin kapılarını açtı. Futbolda bazı detaylar vardır. Bunları maalesef skora yansıtamadık. Kadro değişti. Geçen sene ile kıyaslamayı doğru bulmuyorum. Haftalardır futbolcularımıza bir galibiyetin birçok şeyi değiştireceğini söylüyoruz. Ancak bu galibiyet maalesef gelmiyor. Kazanmak için inanmak gerekiyor. Biz de inanmaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.





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