Antalyaspor'da ortalığı karıştıran 'torpil' iddiası

Son yıllarda altyapısıyla pek çok kulübün örnek aldığı Antalyaspor'da torpil iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Başkan Sinan Boztepe'nin, "Altyapıda istemediğim en önemli şey; torpil. Asla ve asla buna sebep olan hocanın gözünün yaşına bakmam" sözlerinin ardından U17 takımının antrenmanında yaşananlar şaşkınlık yarattı. Sinan Boztepe başkanlığındaki yönetim kurulunda yer alan Recep Bayraktar'ın, oğlunun altyapıda forma giymesi yönünde baskı kurduğu ve bu konuda U17 Antrenörü Ali Postacı'ya karşı pek çok velinin de yer aldığı ortamda sesini yükselttiği iddia edildi.



İLK TOPLANTI YILDIRIM'DAN



Ortaya koyulan torpil iddialarının ardından Kırmızı-Beyazlılarda Altyapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Yener Yıldırım konuya müdahil oldu. Yıldırım, olay ile bağlantılı olan tarafları olağanüstü toplantıya davet ederek yaşananlara el koydu.



BOZTEPE DEVREYE GİRDİ



Dün sabah saatlerinde yapılan toplantıda Yönetim Kurulu Üyesi Recep Bayraktar, Altyapı Koordinatörü Ferda Ramanlı ve Antrenör Ali Postacı ile bir araya gelen Yener Yıldırım, taraflardan konuyu dinledi. Antrenörlerin yaşananlardan dolayı duydukları rahatsızlığı dile getirdiği iddia edilirken, sert geçen toplantının ardından devreye Başkan Sinan Boztepe girdi.



AÇIKLAMA GELDİ



Öğleden sonra Sinan Boztepe tarafları bir araya getirirken, torpil iddiaları yeniden masaya yatırıldı. Başkan Boztepe de torpil iddialarına izin verilemeyeceğini söylediği vurguladı.



Yapılan toplantıların ardından akşam saatlerinde Başkan Sinan Boztepe, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Recep Bayraktar'ın oğlu için lisansın çıkarılamadığını duyuran Boztepe, "Öncelikle gündeme gelen konu hakkında söyleyeceğim tek şey; ilk günden beri dikkat ettiğim ve her yerde deklare ettiğim alt yapıda torpile asla ama asla müsaade etmeyeceğimdir.



Dün ne dediysem bugünde aynı çizgiden konuştuğumun bilinmesini isterim. Konunun Recep Bey'in özelinde olmadığını, bu konuda babamın oğlu gelse tavrımın aynı olacağını söyleyerek büyük camiamızı bilgilendirmek isterim" ifadelerini kullandı. [Antalya Lider Gazetesi]





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