Antalyaspor'da Kayserispor öncesi son durum!

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Pazar günü Yukatel Kayserispor'a konuk olacak Antalyaspor'da 5 eksik bulunuyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Antalyaspor'da Kayserispor öncesi son durum!
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04 Aralık 2021 12:27
Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Pazar günü Yukatel Kayserispor'a konuk olacak.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 13.30'da oynanacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Geçen hafta Alanyaspor'u 3-0 yenen kırmızı-beyazlı ekip, Kayseri deplasmanında da üç puan kazanmayı hedefliyor.

Antalyaspor'da sakatlıkları süren Doğukan Nelik, Harun Alpsoy, Ufuk Akyol, Haji Wright ve Enzo Crivelli Kayserispor maçında forma giyemeyecek.

Sezonun geride kalan bölümünde 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan Akdeniz ekibi, haftaya 18 puanla 11. sırada girdi.

Süper Lig'de 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda 16 puan toplayan Yukatel Kayserispor ise 16. basamakta yer alıyor.


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