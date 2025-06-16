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Antalyaspor'da Gerxhaliu defteri kapandı!

Antalyaspor'un genç savunmacısı Amar Gerxhaliu ile yollar ayrıldı. Sözleşmesini fesheden 23 yaşındaki oyuncu, 3.5 sezonluk serüvenin ardından kulüpten ayrılan son isim oldu.

calendar 16 Haziran 2025 12:08
Fotoğraf: Instagram
Antalyaspor'da Gerxhaliu defteri kapandı!
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Yeni sezona radikal bir kadro dönüşümüyle girmeye hazırlanan Antalyaspor'da ayrılıkların ardı arkası kesilmiyor.

Son olarak, Ocak 2022'de Kosova temsilcisi FC Vushtrria'dan büyük umutlarla U19 takımına transfer edilen Amar Gerxhaliu, kırmızı-beyazlı kulüple yollarını ayıran son isim oldu.

Henüz 23 yaşında olan genç savunmacı, elinde kalan 1 yıllık sözleşmesini feshederek serbest kaldı.



Geçtiğimiz sezon, teknik ekibin zaman zaman tercih ettiği bir isim olmasına karşın, toplamda sadece 1048 dakika sahada kalabildi. Amar'ın kulüpten aldığı maaşın ise 5 bin Euro seviyesinde olduğu öğrenildi. İlk transfer edildiği dönemde hem potansiyeliyle hem de fizik gücüyle dikkat çeken genç oyuncunun istenen seviyeye çıkamaması, vedayı kaçınılmaz kıldı.

PERFORMANSI

Gerxhaliu, Antalyaspor kariyerinde beklentilerin altında kaldı; 3.5 sezonluk süreçte yalnızca 31 maçta A takım formasını terletti, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistle skor katkısı sağladı. (Akdeniz Manşet)


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