Antalyaspor'da başkanlığa seçilen Ergün'den AŞ için olağanüstü genel kurul çağrısı:

Eski adı "Antalyaspor Kulübü Derneği" olan Antalyaspor Kulübünün olağan genel kurulunda yeniden başkanlığa seçilen Mustafa Ergün, anonim şirket için temmuzda olağanüstü genel kurul çağrısında bulundu.Nazım Hikmet Kongre ve Fuar Merkezi'ndeki genel kuruldaki seçim sonrası yaptığı konuşmada Ergün, kendisine bir kez daha görev veren kulüp üyelerine teşekkür ederken, hafriyat gelirinin kesilmesiyle kulüp gelirinin ciddi oranda düştüğünü belirterek, destek istedi.Ergün, yönetimini eleştirdiği Antalyaspor AŞ'nin borçlu olduğu firmalardan icra geldiğinde "borcumuz yoktur" diye itiraz edildiğini ve bu durumun şirketin daha fazla zarara uğramasına neden olduğunu savunarak, şunları kaydetti: