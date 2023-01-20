Anne ve babasının antrenörlüğünde Dünya Alpagut Şampiyonası'na hazırlanıyor

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde antrenör Ümmügülsün ve İbrahim Halil Alkan çiftinin kızı 8 yaşındaki Nehir Alkan, 4. Dünya Alpagut Şampiyonası'nda altın madalyayı ulaşmak için antrenmanlarını sürdürüyor.



Antrenörlük yapan 2 çocuk sahibi Alkan çifti, kızları Nehir'i 5 yaşından itibaren spora yönlendirdi. Çiftin antrenörlüğünü yaptıkları kızları Nehir, Alpagut Federasyonunca, Bursa'da 3-4 Aralık 2022'de düzenlenen 3. Dünya Alpagut Şampiyonası'nda 25 kiloda 8 kişi arasında birincilik elde etti. Nehir'in hedefi bu yıl Azerbaycan'da düzenlenecek 4. Dünya Alpagut Şampiyonası'nda şampiyonluk unvanını korumak istiyor.



Ümmügülsün Alkan, AA muhabirine, kızının Orta Asya kökenli dövüş sporu olan Alpagut müsabakalarında birincilik olmasını mutluluk verici olduğunu söyledi. Kızını eşiyle birlikte bu yılki şampiyonaya hazırladıklarını kaydeden Alkan, şöyle konuştu:



"Kızımın hem annesi hem de antrenörüyüm. Evladımın derece elde etmesi bir anne olarak gurur vericiydi. Çok mutluyum. Kızım bayrağımızı dalgalandırırken gözyaşımı tutamadım. Anne olarak gurur vericiydi. Ülkemizi en iyi bir şekilde temsil etmek için kızımla çalışmalarımızı sürdürüyoruz."



Baba İbrahim Halil Alkan da 10 yıldır antrenörlük yaptığını, bu spor dalında hem kendi çocuklarına hem de sahibi olduğu spor salonuna gelen yaklaşık 80 çocuğa eğitim verdiklerini kaydetti.



Evlendikten sonra bu sporu eşine, sonra kızı ve oğluna da öğrettiğini belirten Alkan, çocuklarına iyi bir eğitim vermek için çalıştıklarını dile getirerek, "Kızımın şampiyonada birinci olacağına inanmıyordum ama büyük bir gayretle rakibini yendi ve maçı kazandı. Bir baba olarak çok sevindim. Gözyaşlarıma hakim olamadım. Nehir'in bu kadar azimli olmasını beklemiyordum. Ülkemiz adına yarıştık. Bayrağımızı dalgalandırdık. Eşimle beraber çok mutlu olduk." ifadelerini kullandı.



- "Azerbaycan'da da birinci olmayı hedefliyorum"



Nehir Alkan ise ebeveynlerinin gözetiminde şampiyonaya bazen parklarda, bazen de salonda çalıştıklarını anlattı. Bursa'daki şampiyonada birinci olmanın sevincini yaşadığını belirten Altan, "Şimdi de Azerbaycan'da düzenlenecek olan şampiyonaya hazırlanıyorum. Orada da birinci olmayı hedefliyorum. Kendime güveniyorum." dedi.





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