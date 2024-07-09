Ankaragücü'nde yeni sezon kombineleri çıkıyor

1. Lig ekibi MKE Ankaragücü'nde yeni sezon kombine biletleri satışa çıkıyor.

Haber; AA, Fotoğraf; ankaragucu.org.tr
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Ankaragücü'nde yeni sezon kombineleri çıkıyor
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09 Temmuz 2024 18:47
MKE Ankaragücü Kulübünde 2024-2025 sezonunun kombine biletleri yarın ön satışa sunulacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, iç saha lig ve Türkiye Kupası maçlarını kapsayan kombine biletlerin yarın saat 15.00'ten itibaren ön satışa çıkacağı belirtildi.

1240 ile 17 bin 400 lira arasında değişen indirimli ön satıştan, 2023-2024 sezonunda kombine alan taraftarların faydalanabileceği ifade edildi.

Kombine biletlerin genel satışa ise 17 Temmuz Çarşamba günü saat 09.00'dan itibaren 1800 ile 22 bin lira arasında değişen fiyatlarla sunulacağı bildirildi.



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