Ankaragücü, Mesut Emre Kesik'i kadrosuna kattı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, orta saha oyuncusu Mesut Emre Kesik'i renklerine bağladı.

Haber; AA, Fotoğraf; ankaragucu.org.tr
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Ankaragücü, Mesut Emre Kesik'i kadrosuna kattı
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12 Eylül 2024 22:34
Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, orta saha oyuncusu Mesut Emre Kesik'i renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 21 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Alman kulübü Hertha Berlin'in altyapısından yetişen Mesut Emre, Türkiye'de daha önce Göztepe'de oynadı.

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