Ankaragücü, Mesut Emre Kesik'i kadrosuna kattı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, orta saha oyuncusu Mesut Emre Kesik'i renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 21 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandı.
Alman kulübü Hertha Berlin'in altyapısından yetişen Mesut Emre, Türkiye'de daha önce Göztepe'de oynadı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 21 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandı.
Alman kulübü Hertha Berlin'in altyapısından yetişen Mesut Emre, Türkiye'de daha önce Göztepe'de oynadı.
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