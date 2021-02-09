Ankaragücü, Hikmet Karaman'la anlaştı

Süper Lig takımlarından Ankaragücü, deneyimli teknik direktör Hikemt Karaman'la anlaşmaya vardı. Karaman, bu akşam Ankara'ya giderek yeni takımıyla sözleşme imzalayacak.



Ankaragücü Başkanı Fatih Mert de konu hakkında yaptığı açıklamada, "teknik direktör konusunda Hikmet Karaman'la anlaşmaya varılmıştır. Yeni hocamız bu akşam Ankara'ya gelecek" dedi.



Hikmet Karaman, Ankaragücü ile ilk maçına 13 Mart Cumartesi günü Kayserispor deplasmanında çıkacak.



