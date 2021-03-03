Ankaragücü - Galatasaray maçında konuşulan penaltı kararı

Süper Lig'de Ankaragücü ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısında çalan penaltı düdüğü sosyal medyada oldukça fazla konuşuldu.



Karşılaşmanın 45. dakikasında Arda Turan topu uzaklaştırmak isterken, Halil Umut Meler penaltı düdüğü çaldı. Halil Umut Meler, Arda Turan'ın topa eliyle dokunduğu gerekçesiyle penaltı verdiğini dile getirdi.



Ankaragücü'nde penaltı için topun başına geçen İbrahim Akdağ, Fernando Muslera'yı mağlup etti ve Başkent ekibini öne geçirdi.



RIDVAN DİLMEN'İN YORUMU



Pozisyonu değerlendiren Rıdvan Dilmen "Arda Turan'ın eli açık olduğu için penaltı verdi. Ele çarpma var. Hep söylerim, forvet oyuncuları penaltı yaptırır." yorumunu yaptı.



