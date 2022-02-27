Ankaragücü, Erzurum'u yendi! Zirveyi bırakmadı!

Spor Toto 1. Lig 27. hafta mücadelesinde MKE Ankaragücü, deplasmanda BB Erzurumspor'la karşı karşıya geldi.
Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi MKE Ankaragücü 1-0 kazandı.
Başkent ekibine galibiyeti getiren golü 21. dakikada Yusuf Abdioğlu kaydetti. MKE Ankaragücü'nde Yasin Güreler 74. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
MKE Ankaragücü bu galibiyetle puanını 55'e çıkardı ve liderliğe yükseldi. BB Erzurumspor ise 44 puanda kaldı.
Ligin 28. haftasında Ankaragücü, Bandırmaspor'u konuk edecek. Erzurumspor ise Altınordu deplasmanına gidecek.
Stat: Erzurum Kazım Karabekir
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Mehmet Ali Akkor, Kemal Elmas
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Orhan Ovacıklı, Aykut Demir, Mustafa Akbaş, Mücahit Albayrak (Dk. 77 Oltan Karakullukçu), Estrela, Hasek (Dk. 77 Shala), Novikovas (Dk. 29 Süleyman Koç), Eren Tozlu (Dk. 8 Gökhan Alsan), Emircan Altıntaş (Dk. 46 Ally Malle), Olanare
MKE Ankaragücü: Akın Alkan, Erdem Özgenç, Yusuf Abdioğlu, Sinan Osmanoğlu, Yasin Güreler, Abdullah Durak, İshak Çakmak (Dk. 84 Alperen Babacan), Geraldo (Dk. 87 Kaan Güneren), Zahid (Dk. 79 Ariyibi), Murat Uçar (Dk. 84 Pinto), Owusu (Dk. 87 Cem Ekinci)
Gol: Dk. 21 Yusuf Abdioğlu (MKE Ankaragücü)
Kırmızı kart: Dk. 74 Yasin Güreler (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Dk. 28 Owusu, Dk. 88 Pinto (MKE Ankaragücü), Dk. 29 Emircan Altıntaş, Dk. 62 Orhan Ovacıklı, Dk. 69 Mücahit Albayrak, Dk. 90+12 Shala (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi MKE Ankaragücü 1-0 kazandı.
Başkent ekibine galibiyeti getiren golü 21. dakikada Yusuf Abdioğlu kaydetti. MKE Ankaragücü'nde Yasin Güreler 74. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
MKE Ankaragücü bu galibiyetle puanını 55'e çıkardı ve liderliğe yükseldi. BB Erzurumspor ise 44 puanda kaldı.
Ligin 28. haftasında Ankaragücü, Bandırmaspor'u konuk edecek. Erzurumspor ise Altınordu deplasmanına gidecek.
Stat: Erzurum Kazım Karabekir
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Mehmet Ali Akkor, Kemal Elmas
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Orhan Ovacıklı, Aykut Demir, Mustafa Akbaş, Mücahit Albayrak (Dk. 77 Oltan Karakullukçu), Estrela, Hasek (Dk. 77 Shala), Novikovas (Dk. 29 Süleyman Koç), Eren Tozlu (Dk. 8 Gökhan Alsan), Emircan Altıntaş (Dk. 46 Ally Malle), Olanare
MKE Ankaragücü: Akın Alkan, Erdem Özgenç, Yusuf Abdioğlu, Sinan Osmanoğlu, Yasin Güreler, Abdullah Durak, İshak Çakmak (Dk. 84 Alperen Babacan), Geraldo (Dk. 87 Kaan Güneren), Zahid (Dk. 79 Ariyibi), Murat Uçar (Dk. 84 Pinto), Owusu (Dk. 87 Cem Ekinci)
Gol: Dk. 21 Yusuf Abdioğlu (MKE Ankaragücü)
Kırmızı kart: Dk. 74 Yasin Güreler (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Dk. 28 Owusu, Dk. 88 Pinto (MKE Ankaragücü), Dk. 29 Emircan Altıntaş, Dk. 62 Orhan Ovacıklı, Dk. 69 Mücahit Albayrak, Dk. 90+12 Shala (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)