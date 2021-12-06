Ankaragücü 2 golle zirveye tutundu!

Spor Toto 1. Lig 15. hafta mücadelesinde MKE Ankaragücü sahasında Balıkesirspor'u 2-0 mağlup etti.

, Fotoğraf; AA
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Ankaragücü 2 golle zirveye tutundu!
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06 Aralık 2021 21:57
Spor Toto 1. Lig 15. hafta mücadelesinde MKE Ankaragücü evinde Balıkesirspor ile karşı karşıya geldi.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi MKE Ankaragücü 2-0 kazandı.

MKE Ankaragücü'ne galibiyeti getiren gollleri 45+4. dakikada Ghayas Zahid ve 88. dakikada Murat Uçar kaydetti.

Balıkesirspor'da 33. dakikada Abraham Nwankwo kırmızı kart gördü.

Ankaragücü 16. haftada Samsunspor deplasmanına gidecek, Balıkesir ise Ümraniyespor'u konuk edecek.


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