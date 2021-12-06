Ankaragücü 2 golle zirveye tutundu!

Spor Toto 1. Lig 15. hafta mücadelesinde MKE Ankaragücü evinde Balıkesirspor ile karşı karşıya geldi.
Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi MKE Ankaragücü 2-0 kazandı.
MKE Ankaragücü'ne galibiyeti getiren gollleri 45+4. dakikada Ghayas Zahid ve 88. dakikada Murat Uçar kaydetti.
Balıkesirspor'da 33. dakikada Abraham Nwankwo kırmızı kart gördü.
Ankaragücü 16. haftada Samsunspor deplasmanına gidecek, Balıkesir ise Ümraniyespor'u konuk edecek.
Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi MKE Ankaragücü 2-0 kazandı.
MKE Ankaragücü'ne galibiyeti getiren gollleri 45+4. dakikada Ghayas Zahid ve 88. dakikada Murat Uçar kaydetti.
Balıkesirspor'da 33. dakikada Abraham Nwankwo kırmızı kart gördü.
Ankaragücü 16. haftada Samsunspor deplasmanına gidecek, Balıkesir ise Ümraniyespor'u konuk edecek.