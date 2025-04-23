Anderson Talisca, yönetimden tam not aldı!

Süper Lig'de son 4 karşılaşmada attığı 7 gol ve gösterdiği performansla dikkat çeken Anderson Talisca, Fenerbahçe'de tam not alıyor.



"KEŞKE DAHA ERKEN GELEBİLSEYDİ"



Sarılacivertli yönetim, Brezilyalı yıldızın hem fiziksel olarak toparlaması hem de takımı sahiplenmesinden memnun. Hatta Talisca için 'Keşke daha erken gelebilseydi. Takım için çok daha iyi olurdu' yorumları yapılıyor.



Deneyimli futbolcunun da Fenerbahçe'de mutlu olduğu belirtildi. Anderson Talisca'nın özellikle yeni sezonda daha faydalı olacağı kaydedildi. 31 yaşındaki futbolcunun sezon başı kampını geçirmesiyle fiziksel olarak daha da güçleneceği ve form tutacağı dile getirildi.



12 GOLE KATKI



Anderson Talisca, Fenerbahçe formasıyla 17 resmi maça çıktı. Brezilyalı oyuncu, 11 gol atıp 1 asist yaparak 12 gole direkt etki yaptı. Talisca, sarı-lacivertli formayla 944 dakika süre aldı.



