Anderson Talisca: "En büyük üzüntüm, 2018"

Beşiktaş'ın eski yıldızlarından Talisca, kariyer sezonunda Brezilya Milli Takımı'na çağrılmamanın üzüntüsünü yaşadığını belirtti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Anderson Talisca: 'En büyük üzüntüm, 2018'
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16 Eylül 2021 17:17
Beşiktaş'ın eski yıldızlarından Anderson Talisca, 2017-2018'de Beşiktaş ve Guangzhou Evergrande formaları giydiği sezonun sonunda milli takıma çağrılmamasının hayatındaki en büyük hayal kırıklığı olduğunu söyledi.

O sezon 38 gol attığını vurgulayan 27 yaşındaki futbolcu, "2018, benim için en üzücü yıl oldu. Rusya'daki Dünya Kupası için Brezilya Milli Takımı kadrosuna çağrılmamıştım. O yıl Beşiktaş'ta ve Çin'de 38 gol attım. Orta sahada oynayan bir hücum oyuncusu için daha iyisi olamaz. O turnuvaya giden bazı oyuncular kendi takımlarında yedek kulübesindeydi. İyi performanstan bahsediyorsak, benden iyisi yoktu ama kararı hoca verdi." ifadelerini kullandı.

"HAYALİM CORINTHIANS'A GİTMEK"

Hayalinin Brezilya'da Corinthians forması giymek olduğunu da belirten Brezilyalı futbolcu, "Ben Bahia'dan çıktım ama hayalim hep Corintians'tı. Annem, babam, tüm ailem bunu biliyor" dedi.

Geçtiğimiz yaz Çin'den ayrılan Talisca, Suudi Arabistan Lig ekiplerinden Al Nassr ile 3 yıllık sözleşme imzaladı ve sahaya çıktığı 4 maçta 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi.


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