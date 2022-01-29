Anadolu Efes Spor Kulübü Geleceğin Yıldızlarını Arıyor...

Bugüne kadar küçükler kategorisinde 15, yıldızlar kategorisinde 17 ve gençler kategorisinde 20 kez Türkiye Şampiyonu olan ve bir kez de Basketbol Gençler Ligi şampiyonu olan Anadolu Efes, altyapı seçmeleri ile geleceğin yıldız adaylarını potalara kazandırmaya devam ediyor.



Anadolu Efes Altyapı seçmeleri 6 Şubat 2022, Pazar günü Anadolu Efes Spor Kulübü Tesisleri'nde yapılacak.



Seçmelere 2008-2013 yılları arasında doğmuş ve basketbol tecrübesine bakılmaksızın erkek sporcular katılabilecek.



Kayıt için https://altyapisecme.anadoluefessk.org/AESK_ALTYAPI_SECME_BASVURU_FORMU.pdf adresinde yer alan pdf dökümanın çıktısı alınıp doldurularak, hem sporcu adayının hem velisinin nüfus kağıtlarının ibrazı ile birlikte seçmelere gelindiğinde kulübümüzün danışmasına bırakılması gerekmektedir. Covid-19 önlemleri dolayısıyla girişte HES kodu kontrolü yapılacak olup, kayıt için kağıt çıktısı yapılmayacaktır.



Yaş gruplarına göre seçmelerin başlama saatleri ise şöyle:



Anadolu Efes Tesisleri: (6 Şubat 2022, Pazar)



2008 doğumlu sporcular: 10:00

2009 doğumlu sporcular: 11:00

2010 doğumlu sporcular: 12:00

2011 doğumlu sporcular: 12:00

2012 doğumlu sporcular: 13:00

2013 doğumlu sporcular: 13:00



Anadolu Efes Spor Kulübü Tesisleri:

Mahmutbey Mahallesi Ordu Caddesi 2581. Sokak No:3 Bağcılar - İstanbul



Sporcuların altyapı seçmelerine antrenman kıyafetleri ve salon kullanımına uygun basketbol ayakkabıları ile gelmeleri ve yaş gruplarının başlangıç saatinden en az 15 dakika öncesinde nüfus kağıtları ile birlikte hazır bulunmaları gerekmektedir.



Seçme sonuçları 9 Şubat 2022, Çarşamba günü 15:00'te www.anadoluefessk.org adresinde açıklanacaktır.





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