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Anadolu Efes, ABD'li basketbolcu Daniel Oturu ile yollarını ayırdı

Anadolu Efes'te yollar Daniel Oturu ile ayrıldı. Oyuncu geçen hafta Anadolu Efes'ten ayrılan Eljiah Bryant gibi Hapoel Tel Aviv'e transfer oldu.

calendar 06 Temmuz 2025 16:57 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2025 16:58
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Anadolu Efes, ABD'li basketbolcu Daniel Oturu ile yollarını ayırdı
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Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Daniel Oturu ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Formamız altında verdiğin mücadele, hiç bitmeyen hırsın ve birlikte geçirdiğimiz eğlenceli anlar için teşekkürler" denildi.

25 yaşındaki basketbolcu, 2023-2024 sezonundan bu yana Anadolu Efes forması giyiyordu.


- BRYANT HAPOEL TEL AVİV'DE

Daniel Oturu ile geçen hafta Anadolu Efes'ten ayrılan ABD'li oyuncu Elijah Bryant, Avrupa Ligi'nin yeni ekibi Hapoel Tel Aviv'e transfer oldu.

İsrail ekibinden yapılan açıklamada, Oturu ve Bryant ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

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