Anadolu Efes, ABD'li basketbolcu Daniel Oturu ile yollarını ayırdı

- BRYANT HAPOEL TEL AVİV'DE

📢Hapoel Tel Aviv, Anadolu Efes'ten Daniel Oturu'yu kadrosuna kattığını açıkladı. pic.twitter.com/agMog5FWkO



— Sporx (@sporx) July 6, 2025

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Daniel Oturu ile yollarını ayırdığını duyurdu.Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Formamız altında verdiğin mücadele, hiç bitmeyen hırsın ve birlikte geçirdiğimiz eğlenceli anlar için teşekkürler" denildi.25 yaşındaki basketbolcu, 2023-2024 sezonundan bu yana Anadolu Efes forması giyiyordu.Daniel Oturu ile geçen hafta Anadolu Efes'ten ayrılan ABD'li oyuncu Elijah Bryant, Avrupa Ligi'nin yeni ekibi Hapoel Tel Aviv'e transfer oldu.İsrail ekibinden yapılan açıklamada, Oturu ve Bryant ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.