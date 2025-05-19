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Amrabat'tan Fenerbahçe taraftarını çıldırtan paylaşım!

Şampiyonluk yarışının bittiği akşam Dubai'den manzara paylaşan Sofyan Amrabat, Fenerbahçelilerin tepkisini çekti.

calendar 19 Mayıs 2025 12:52
Haber: NTVSpor, Fotoğraf: AA
Amrabat'tan Fenerbahçe taraftarını çıldırtan paylaşım!
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Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti. Galatasaray'ın şampiyonluğunu resmen ilan etmesiyle Fenerbahçe'nin de ligi 2. sırada bitirmesi kesinleşti.

Fenerbahçe'nin Eyüpspor maçı kadrosunda kart cezası nedeniyle bulunmayan Sofyan Amrabat'ın paylaşımı ise dikkat çekti.

Faslı futbolcu, Dubai'de bir odadan gözüken manzaranın videosunu paylaştı.

Amrabat'ın bu paylaşımı Fenerbahçe taraftarından sosyal medyada büyük tepki aldı.

Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesi ve Fenerbahçe Kulübü'nün içinden geçtiği durumlar karşısında Amrabat'ın böyle bir paylaşımda bulunması taraftarlarca sert eleştirildi.

İşte Amrabat'ın paylaşımı;

 


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