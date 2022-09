Ampute milli futbolcu Kemal Güleş, kupayı ellerinde istiyor

Şırnak'ta üzerine kaya düşmesi sonucu sol bacağını kaybeden Kemal Güleş, "yapamam" dediği ve zorla başladığı futbolda milli takım formasıyla Ampute Futbol Dünya Kupası'nı kaldırmak istiyor.



Şırnak'ta 2011'de yol çalışması yapılan bölgeden geçtiği sırada geçirdiği kaza sonrası engelli kalan ve protez bacak yaptırmak için gittiği Ankara'da ampute futbolu öğrenen 23 yaşındaki Güleş, Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak ve gazilerin tavsiyesiyle ampute futbolla tanıştı.



İlk başlarda spor yapamama duygusuyla hareket ederek futbol oynamaya yanaşmayan Güleş, daha sonra kendisi gibi engelli bireylerin futbol oynadığını görünce "ben de yapabilirim" düşüncesiyle kararını değiştirdi ve futbola başladı.



Tek bacağıyla zorlukların üstesinden gelip alışma dönemini atlatan ve 2016'da milli takım kadrosuna giren Güleş, ay-yıldızlı formayla futbol oynamanın mutluluğunu yaşıyor.



Kemal Güleş, AA muhabirine, 11 yaşında geçirdiği kaza sonucu sol bacağını kaybettiğini, Diyarbakır ve Ankara'da tedavi sürecinin başladığını söyledi.



Kazada yaralandıktan sonra yoğun bir kan kaybı yaşadığını ifade eden Güleş, "Beni helikopterle Diyarbakır'a götürdüler ve bir süre sonra kesmek zorunda kaldılar çünkü kemik ve et epey ezilmişti. Sonra protez yaptırmak için Ankara'ya gönderdiler. 'Onu takarsan eski haline devam edebilirsin' dediler. 3-4 ay protez yaptırmak için Ankara'da kaldığım sürede Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi Ampute Futbol Takımı varmış ama ben ampute futbolun ne olduğunu bilmiyordum." diye konuştu.



Bu süreçte insanların futbol tavsiyesini umursamadığını dile getiren Güleş, şöyle devam etti:



"Yanaşmadım çünkü ayağıma bakıyorum, ben futbolu hangi ayağımla oynayacağım. Aynı zamanda diğer bacağım da kırılmıştı. 'Gel izle' dediler ama psikolojim bozulur diye muhatap bile olmadım. İki sene sonra yine Ankara'ya geldim ve beni zorla sahaya götürdüler. Bacağımda sıkıntı olduğu için değnek kullanamıyordum ama beni sahaya soktular ve iki değnek verip 'bir iki yürü' dediler. Ayakta duramıyordum, her adım attığımda düşüyordum. Sonra bir başladım, 'Bu işi yapabilirim, daha gencim.' dedim. Genç gazilere bakıyorum, 'Bunlar yapabiliyorsa ben daha iyisini yapabilirim.' dedim. 2015'te başladım, şimdi yıl 2022 yani 7-8 sene olmuş."



Güleş, Şırnak'tan Ankara'ya taşındığını anlatarak, ilk başlarda çıktığı maçlarda yeteri kadar süre alamadığını ve sürekli kendini geliştirdiğini söyledi.



Teknik direktör Çakmak'ın kendisiyle özel ilgilendiğini dile getiren Güleş, şöyle konuştu:



"Ampute futbol için Ankara'da sabah okula gidiyor akşam antrenman yapıyordum. Osman hocam beni alıp bireysel antrenman yapıyordu. 'En iyi topçu sen olacaksın, senden başkası olmayacak' derken en üst seviyeye kadar geldim çünkü hedefim milli takımdı. 2015'te milli takıma çağrıldım ama yetersiz olduğum için geri gönderdiler. 2016'da eksiklerimi tamamladım ve o gün bugündür milli takımdayım. Çok şükür 2017'deki Ampute Futbol Şampiyonası'ndaki kadroda da vardım."



"Kupa Türkiye'ye geldiyse Türkiye'de kalacak"



Güleş, insanların kendisine olan sevgisinden çok memnun olduğunu anlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:



"Milletimizin büyük bir kısmının benim gibi ampute futboldan haberi yoktu ama 2017'de şampiyon olduktan sonra çok yayıldık. Sonraki şampiyonalarda da iyice tanınmaya başladık. Şimdi millet görünce sokakta selam veriyor 'Allah razı olsun.' diyorlar. Dünya Kupası Türkiye'de olacak, o kupa Türkiye'de kalsın. Ampute futbol ile çok iyi yerlere geldik. Devletimiz sağ olsun bize çok sahip çıktı, yalnız bırakmadı. Şu an tek düşüncemiz Dünya Kupası. Hocamıza söz verdik, kupa Türkiye'ye geldiyse Türkiye'de kalacak."





