Amorim'den kaleci tercihi için açıklama!

Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim, ligin 7. haftasında oynanan Sunderland maçında kalede yeni transfer Senne Lammens'e forma verdi.Manchester United'da lig başından bu yana kalede görev yapan milli futbolcu Altay Bayındır, bu kararın ardından bu sezon ligde ilk kez yedek kaldı.İngiliz ekibinin teknik direktörü Ruben Amorim, Sunderland maçının ardından yaptığı açıklamada kaleci tercihine açıklık getirdi.Ruben Amorim,dedi.Lammens'in Sunderland karşısındaki ilk maç performansını da değerlendiren Amorim,diye konuştu.Sunderland karşısında sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılan Manchester United, milli aranın ardından Liverpool deplasmanına gidecek.