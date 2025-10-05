05 Ekim
Samsunspor-Fenerbahçe
20:00
05 Ekim
Kasımpaşa-Konyaspor
0-169'
05 Ekim
Le Havre-Rennes
18:15
05 Ekim
Udinese-Cagliari
1-1
05 Ekim
Bologna-Pisa
16:00
05 Ekim
Fiorentina-Roma
16:00
05 Ekim
SSC Napoli-Genoa
19:00
05 Ekim
Juventus-AC Milan
21:45
05 Ekim
Lyon-Toulouse
16:00
05 Ekim
AS Monaco-Nice
18:15
05 Ekim
Real Sociedad-Rayo Vallecano
19:30
05 Ekim
Strasbourg-Angers
18:15
05 Ekim
Lille-PSG
21:45
05 Ekim
FC Twente-Heracles
2-1
05 Ekim
Feyenoord-FC Utrecht
1-027'
05 Ekim
Alkmaar-Telstar
17:45
05 Ekim
Go Ahead Eagles-NEC Nijmegen
21:00
05 Ekim
Celta Vigo-Atletico Madrid
22:00
05 Ekim
Espanyol-Real Betis
19:30
05 Ekim
Karagümrük-Gaziantep FK
17:00
05 Ekim
Hamburger SV-Mainz 05
18:30
05 Ekim
Göztepe-Başakşehir
20:00
05 Ekim
Sarıyer-Sakaryaspor
1-2
05 Ekim
Iğdır FK-İstanbulspor
16:00
05 Ekim
Sivasspor-Serik Belediyespor
16:00
05 Ekim
Bodrum FK-Hatayspor
19:00
05 Ekim
VfB Stuttgart-FC Heidenheim
16:30
05 Ekim
Mönchengladbach-Freiburg
20:30
05 Ekim
Sevilla-Barcelona
17:15
05 Ekim
Aston Villa-Burnley
16:00
05 Ekim
Everton-C.Palace
16:00
05 Ekim
Newcastle-N. Forest
16:00
05 Ekim
Wolves-Brighton
16:00
05 Ekim
Brentford-M.City
18:30
05 Ekim
Alaves-Elche
0-0DA
05 Ekim
FC Porto-Benfica
23:15

Amorim'den kaleci tercihi için açıklama!

Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim, Sunderland maçında kalede Senne Lammens tercihi ve Altay Bayındır'ın yedek kalmasıyla ilgili konuştu.

Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim, ligin 7. haftasında oynanan Sunderland maçında kalede yeni transfer Senne Lammens'e forma verdi.

Manchester United'da lig başından bu yana kalede görev yapan milli futbolcu Altay Bayındır, bu kararın ardından bu sezon ligde ilk kez yedek kaldı.

RUBEN AMORIM'DEN AÇIKLAMA

İngiliz ekibinin teknik direktörü Ruben Amorim, Sunderland maçının ardından yaptığı açıklamada kaleci tercihine açıklık getirdi.


Ruben Amorim, "Senne Lammens, buraya geldiğinde Altay Bayındır oynuyordu ve Lammens'in geldiğinde uyum sağlaması gerektiğini görebiliyordunuz. Yeni bir ülke, yeni antrenmanlar, sizlerin (basına) kalecilere uyguladığınız çok büyük baskı. İlk maçına çıkması için biraz hazırlık yapması gerekiyordu." dedi.

"İYİ İŞ ÇIKARDI"

Lammens'in Sunderland karşısındaki ilk maç performansını da değerlendiren Amorim, "İyi iş çıkardı. Maç sırasında kalede rahat görünüyordu. Bu da çok iyi bir işaret." diye konuştu.

Sunderland karşısında sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılan Manchester United, milli aranın ardından Liverpool deplasmanına gidecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Konyaspor 7 4 1 2 13 8 13
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
8 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
12 Kasımpaşa 8 2 2 4 7 9 8
13 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
