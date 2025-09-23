23 Eylül
Boluspor-Ümraniye
17:00
23 Eylül
Arca Çorum FK-Serik Belediyespor
20:00
23 Eylül
Iğdır FK-Hatayspor
20:00
23 Eylül
Athletic Bilbao-Girona
20:00
23 Eylül
Espanyol-Valencia
20:00
23 Eylül
Levante-Real Madrid
22:30
23 Eylül
Sevilla-Villarreal
22:30
23 Eylül
Wolves-Everton
21:45

Amir Hadziahmetovic'ten transfer itirafı!

Beşiktaş'tan Hull City'ye transfer olan Amir Hadziahmetovic, transferinde en önemli etkenlerden birinin İngiliz ekibinin teknik direktörü Sergej Jakirovic olduğunu söyledi.

calendar 23 Eylül 2025 09:58
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Amir Hadziahmetovic'ten transfer itirafı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş'tan Hull City'ye transfer olan Amir Hadziahmetovic, transfer süreciyle ilgili konuştu.

Hull City'ye uyum sağladığını söyleyen Bosnalı orta saha oyuncusu, "İki veya üç oyuncuyu zaten tanıyordum. Enis Destan, David Akintola ve John Lundstram'ı Türkiye liginden tanıyordum. Hepsi gerçekten çok iyi insanlar ve bence çok iyi, hızlı bir şekilde uyum sağladım." dedi.

SERGEJ JAKIROVIC ETKİSİ


Amir, İngiliz ekibine transferinde kulübün teknik direktörü Sergej Jakirovic'in etkili olduğunu söyledi. Amir Hadziahmetovic, "Hull City'ye transferimi büyük bir meydan okuma olarak görüyorum. Ayrıca teknik direktör Sergej Jakirovic de beni gerçekten istiyordu, bu da transferimde etkili oldu. Futbolcular için en önemli şeyin teknik direktörün sizi istemesi ve sevmesi olduğunu düşünüyorum, bu yüzden bu önemli şeydi. 3-4 hafta boyunca sürekli iletişim halindeydik ve sonunda transferim gerçekleşti." sözlerini sarf etti.

Sergej Jakirovic ile ilgili sözlerine devam eden 28 yaşındaki futbolcu, "Jakirovic, otoriter biridir ama çok iyi biridir ve onunla çalışmaktan gerçekten çok mutluyum. Her küçük detaya dikkat ediyor ve şimdiye kadar gördüğüm kadarıyla bence gerçekten çok iyi bir teknik direktör." dedi.

Amir Hadziahmetovic, Beşiktaş'tan Hull City'ye transferinin ardından İngiliz ekibinde şu ana kadar 2 maçta süre buldu.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
10 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
11 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Kayserispor 5 0 4 1 4 8 4
15 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.