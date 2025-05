Amilton, Süper Lig görevini bitirmeye yakın

Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında tüm maçlarını kaybeden Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak 2. sıradaki Gençlerbirliği'nin Brezilyalı futbolcusu Amilton, geçen sezon play-off'u son maçta kaçırdıklarını belirterek "Bunun bende acısı vardı. Bendeki inanç hiçbir zaman bitmedi. Bu takımın Süper Lig'e çıkacağına her zaman inandım." dedi.



Ligde geçen hafta konuk ettiği Sakaryaspor'u 1-0 yenip 2. sıraya yükselerek Süper Lig'e direkt çıkmak için büyük avantaj yakalayan Gençlerbirliği'nin önemli oyuncularından Amilton, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Sezonun zorlu geçtiğini belirten Brezilyalı hücum oyuncusu, "Buralara gelebilmek için çok uğraştık. Tüm takım arkadaşlarımız, başından sonuna kadar müthiş mücadele etti. Birinci olmak isterdik ama Kocaelispor da çok iyi sezon geçirdi, birinciliği hak etti. Bizim asıl hedefimiz play-off'a kalmadan direkt çıkmaktı. Bunu başardığımız için çok mutluyuz. Başardığımız için diyorum ama önümüzde 90 dakika daha var. Rakibimiz Yeni Malatyaspor'a saygı duyuyoruz. İyi bir skordan sonra da kutlamalarımıza başlayacağız." diye konuştu.



"Sezon başında Gençlerbirliği'nin Süper Lig'e yükseleceğine takım halinde inanıyor muydunuz?" sorusuna Amilton, "Takıma geçen sezonun başında geldim. Aslında geçen sene son maçta play-off'u kaçırdık. Bunun bende acısı vardı. 'Bu sezon Süper Lig'e çıkmamız lazım' dedim. Bendeki inanç hiçbir zaman bitmedi. Bu takımın Süper Lig'e çıkacağına her zaman inandım. Çok iyi oyuncu grubu yakaladık. O da sonuçta bizi Süper Lig'e taşıdı." yanıtını verdi.



Kariyer sezonu



Bu sezon 31 maçta forma giyen ve 8 gol, 10 asistle kariyerinin en iyi sezonunu geçiren 35 yaşındaki oyuncu, sahada en iyi performansını sergileyerek taraftarın sevgisine layık olmaya çalıştığını söyledi.



"Gerçekten kariyerimin en iyi sezonu." diyen Amilton, kulüpteki ortamı överek şöyle devam etti:



"Bundaki faktörler şöyle, burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Bu kulübü çok seviyorum. Gençlerbirliği'ni Süper Lig'e taşımayı gerçekten canı gönülden istedim. Ne mutlu bana ki benimle aynı duyguda olan arkadaşlarımız vardı. Onlarla beraber bence büyük iş başardık. Süper Lig hedefine ulaşmak için hem antrenmanda hem maçta her şeyi yapan arkadaş grubuyla beraberdim. Bu da beni çok motive etti. Bunun sonucunda işi başardık."



Kırmızı-siyahlı taraftarın en çok sevdiği futbolcu Amilton, "Taraftarlarımız sevgi gösterisinde bulundukları zaman çok mutlu oluyoruz. Sevgiye karşılık vermek zorunda da hissediyorsunuz. Benim aslında biraz taraftarlarla olan ilişkim böyle. Hep adımı çağırdılar ben de onları mutlu etmek için sahada elimden geleni yaptım. Kulüpteki tüm çalışanlar, hocalarımız, yöneticilerimiz bana çok iyi davranıyor. Ben de o iyi davranışın karşılığını vermek için sahada elimden geleni yaptım." değerlendirmelerinde bulundu.



Gençlerbirliği'nde devam etmek istiyor



Kırmızı-siyahlı kulüple sözleşmesi sezon sonunda bitecek Amilton, başkent ekibinde kalmak istediğini dile getirerek "Menajerlerime niyetimi söyledim. Süper Lig'e taşıdığınız takımda devam etmek her zaman isteyeceğiniz bir şeydir. Ama bu tür durumlarda anlaşmayla alakalı konuşmalar, çeşitli maddeler oluyor. Ne olacağını tam olarak bilemeyebiliyorsunuz. Ancak benim niyetim belli, kulübe de aktardık. Kulüp de benim kalmamı istiyor. Karşılıklı olumlu görüşler var ama transfer görüşmelerinde birçok ayrıntılar, anlaşmamız gereken konular var." ifadelerini kullandı.



Amilton, şu an sadece cumartesi günkü maçı kazanıp şampiyonluğu kutlamayı düşündüğünü anlatarak "Burada kalırsam elimden geleni yapmaya Süper Lig'de de devam ederim. Böyle bir şey istemiyorum ama olur da anlaşamazsak gönlüm ve vicdanım rahat buradan ayrılırım. Çünkü takımı Süper Lig'e taşımış olacağız. Bu da insana vicdanen mutluluk veriyor." dedi.



"Doğru planlama yapılmalı"



Kariyerinde hem Süper Lig hem de Trendyol 1. Lig'de oynayan Amilton, Süper Lig'de kalıcı olmak için doğru planlama yapılması gerektiğini söyledi.



"Gençlerbirliği'nin yeri her zaman Süper Lig olmalıdır." görüşünü belirten tecrübeli oyuncu, iki ligi karşılaştırarak şunları kaydetti:



"Gençlerbirliği Süper Lig'i hak eden bir kulüp. Gençlerbirliği bu ligin değil, Süper Lig'in takımıdır. Bunu üstüne basa basa söylemek istiyorum. Kalıcı olmak için çok iyi planlama yapılmalı. Bu lig ile Süper Lig arasında çok büyük kalite, anlayış, oyun farkı var. Hazırlıklı olmalıyız. Yöneticilerimiz, hocalarımız çok iyi planlama yaparlarsa kulübün zaten temeli, tesisi, Süper Lig tecrübesi var. Bence o planlama iyi yapılırsa başarılı olur."



Favori golleri



Erzurumspor FK ve Amed Sportif Faaliyetler maçlarında rakip oyuncuları geçerek "jeneriklik" gollere imza atan Amilton, arkadaşlarının bu gollerden sonra "Messi golü atmışsın" şeklinde espriler yaptığını aktardı.



Amilton, "Kariyerimin en iyi iki golü diyebilirim. İki golde de saha gerçekten iyi değildi, iyi olmayan iki sahada o golleri attım. Belki de bu senenin Trendyol 1. Lig'deki en iyi golleri olabilir. Bunlar, kariyeriniz bittikten sonra çocuklarımıza, belki torunlarımıza gösterebileceğimiz çok güzel goller." diye konuştu.



Türkiye'ye övgü



Türkiye'de daha önce Antalyaspor, Konyaspor ve Çaykur Rizespor formalarını da giyen Brezilyalı oyuncu, "Türkiye'yi gerçekten çok seviyorum. Ailem de burada çok mutlu. İki çocuğum da burada doğdu. Hem ben hem de ailem için Türkiye gerçekten çok büyük anlamlar ifade ediyor, sevgi içeriyor." ifadelerini kullandı.



Türkiye'den her zaman övgüyle bahsettiğini aktaran Amilton, "Özellikle dışarıdaki arkadaşlarımla konuştuğumda 'Türkiye' dediğim zaman Asya ülkesi gibi düşünüyorlar. Asla öyle değil. Çok modern ve güzel bir ülke. Ben burada olmaktan çok mutluyum. Arkadaşlarıma her zaman buraya gelin, ziyaret edin diye söylüyorum. Kariyerimi bitirdikten sonra bile ne zaman boş zamanım olsa Türkiye'yi ziyaret edeceğim." diyerek sözlerini tamamladı.