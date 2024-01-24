Altınordu ilk takviyesini açıkladı

2. Lig ekibi Altınordu, 31 yaşındaki ön libero oyuncusu Eray Ataseven'i kadrosuna kattı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Altınordu ilk takviyesini açıkladı
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24 Ocak 2024 16:07
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu ara transfer dönemindeki ilk takviyesini yaptı.

İzmir temsilcisi sezonun ilk yarısında Sarıyer'de forma giyen ön libero Eray Ataseven'le sezon sonuna kadar anlaştı.

Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen imza töreninde A Takım Sportif Direktörü Murat Korkmaz da hazır bulundu. Manisa FK'da futbola başlayan 31 yaşındaki oyuncu kariyerinde Manisaspor, Balıkesirspor, Akhisarspor, 1461 Trabzon FK ve Boluspor'da da top koşturdu.

Kulüpten, "Eray Ataseven'e hoş geldin diyor, Altınordu formamız altında başarılar diliyoruz" mesajı paylaşıldı.

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