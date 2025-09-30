30 Eylül
Altınordu'da Ege suskunluğunu bozdu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan Altınordu'da golü atan Ege Arslan, 589 gün sonra gol sevinci yaşadı.

calendar 30 Eylül 2025 15:54
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Altınordu'da Ege suskunluğunu bozdu
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak deplasmanda Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan Altınordu'da genç orta saha oyuncusu Ege Arslan, gol orucunu bozdu.

Kırmızı-lacivertli kulübün altyapısından yetişen 19 yaşındaki futbolcu, A takımdaki ilk yılında 2023-24'te 2'nci Lig'de 17 müsabakada görev alıp 2 gol kaydetti. Son golünü 18 Şubat 2024'te İzmir'deki Adıyaman FK randevusunda atan Ege, geçen sezon aynı ligde 27 maçta oynayıp rakip fileleri sarsamadı.

Ankaragücü karşısında 17'nci dakikada takımını öne geçiren genç krampon 589 gün sonra gol sevinci yaşadı. İlk 6 maçta 3 gol atan Altınordu'nun diğer gollerini altyapıdan yetişen sol kanat Sercan ile gurbetçi santrfor Keni Var attı.
