04 Ağustos
Kazan-PFC Sochi
20:00
04 Ağustos
Hearts-Aberdeen
22:00
05 Ağustos
Santos FC-Juventude
02:00
04 Ağustos
Liverpool-Athletic Bilbao
19:00
09 Ekim
Los Angeles FC-Toronto FC
05:30

Altınordu Başkanı Özkan: "Emaneti iade ediyorum"

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, 13 yıl yönettikten sonra Altınordu'yu taraftara geri iade etti.

calendar 04 Ağustos 2025 16:35 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2025 16:37
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Altınordu Başkanı Özkan: 'Emaneti iade ediyorum'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



İzmir'in Cumhuriyet'le yaşıt kulübü Altınordu'da 2012 yılındaki şirketleşmeyle futbolun patronu olan Seyit Mehmet Özkan, 13 yıl sonra şubeyi camiaya iade etme kararı aldı.

Son yıllarda A takımın yarışmacı haklarını devretmek için yatırımcı arayan Başkan Özkan, uygun yatırımcı bulamaması nedeniyle profesyonel takımı Altınordu Spor Kulübü'ne iade edeceğini duyurdu.

Seyit Mehmet Özkan, kulübün resmi internet sitesindeki, "Son yazı" başlıklı yazısında, "2012 yılının 30 Haziran'ında Halim ve Sinan Bezircilioğlu kardeşler Altınordu armasını bana emanet etmeye hazır olduklarını söylediler. El sıkıştık, emaneti kabul ettik. Tam 13 yıl Altınordu armasına değer katarak, emanetimize çok özen göstererek bugünlere taşıdık. Şimdi sıra geldi emaneti sahibine iade etmeye" dedi.

 

"Yaş 70, enerji azaldı, dikkat dağıldı, yaşam zorlaştı, tahammül kalmadı" diyen Altınordu Başkanı Özkan, "Beceremedim. A takımı güvenilir bir Türk iş adamına teslim edemedim. A takıma Rasmus Ankersen gibi yabancı bir ortak bulamadım. A takımı Süper Lig'imizin başat kulüplerinden biriyle genç oyuncu pişirme odaklı olarak birlikte yönetmek için kimseyi ikna edemedim. Hedefim sadece altyapıyla ilgilenmek, A takımı devretmekti. Futbol yöneticiliğine 1989 yazında 34 yaşımda başladım. Şimdi bu virüsü kalbimizden, aklımızdan ve ruhumuzdan tamamen atma zamanı" diye konuştu. A takıma Türkiye'de güvenilir bir yatırımcı bulmak için yoğun uğraşlar verdiğini, ABD'li bir iş insanıyla da görüştüğünü ancak hiçbirinden sonuç alamadığını dile getiren Özkan, "Dilerim Altınordu arması için, bu toprakların çocukları için her şey daha güzel olur" mesajı verdi.


SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.