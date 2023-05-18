Altaylı Marco Paixao, 1. Lig'de 4. gol krallığının peşinde

Altay'ın tecrübeli golcüsü Marco Paixao, 4.kez 1.lig gol kralı olmayı hedefliyor.Altay'a 2018-2019 sezonunda transfer olan 38 yaşındaki Marco Paixao, 1. Lig'de 2018-2019'dan itibaren üst üste 3 kez gol krallığı yaşadı.Paixao, bu sezon da ligin son haftası öncesi Sakaryaspor'dan Kabongo Kasongo ile en fazla gol (19) atan isim konumunda bulunuyor. Sakaryaspor'un son haftayı maç yapmadan geçeceği ligde Çaykur Rizesporlu Yannick Bolasie'nin 17, Yılport Samsunspor'dan Douglas Tanque'ın da 15 golü bulunuyor.Gol atmayı önemli gördüğünü ancak bu sezon birinci önceliğinin takımı ligde tutmak olduğunu aktaran Paixao; "ifadelerini kullandı.Marco Paixao'nun Altay ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.