Altay'ın rakibi Adanaspor

1. Lig'de küme düşen Altay, sahasında lige tutunma mücadelesi veren Adanaspor'u ağırlayacak.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Altay'ın rakibi Adanaspor
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04 Mayıs 2024 14:45
1'inci Lig'de haftalar önce küme düşmesi kesinleşen Altay, pazar günü evinde lige tutunma mücadelesi veren Adanaspor'u konuk edecek.

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda Erkan Özdamar'ın yöneteceği müsabaka saat 16.00'da başlayacak.

Toplam 9 puanı silinen ve şu an 9 puana sahip 17'nci Altay, gelecek sezon 2'nci Lig'de mücadele edecek. Adanaspor ise 33 puanla 16'ncı basamakta kurtuluş mücadelesi verecek.


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