Altay'ın rakibi Adanaspor

1'inci Lig'de haftalar önce küme düşmesi kesinleşen Altay, pazar günü evinde lige tutunma mücadelesi veren Adanaspor'u konuk edecek.
Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda Erkan Özdamar'ın yöneteceği müsabaka saat 16.00'da başlayacak.
Toplam 9 puanı silinen ve şu an 9 puana sahip 17'nci Altay, gelecek sezon 2'nci Lig'de mücadele edecek. Adanaspor ise 33 puanla 16'ncı basamakta kurtuluş mücadelesi verecek.
Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda Erkan Özdamar'ın yöneteceği müsabaka saat 16.00'da başlayacak.
Toplam 9 puanı silinen ve şu an 9 puana sahip 17'nci Altay, gelecek sezon 2'nci Lig'de mücadele edecek. Adanaspor ise 33 puanla 16'ncı basamakta kurtuluş mücadelesi verecek.
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