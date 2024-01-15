Altay'dan galibiyet serisine devam

Trendyol 1. Lig'de Altay, Şanlıurfaspor'u ağırladığı maçı tek golle kazandı ve galibiyet serisini üç maça çıkardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Altay'dan galibiyet serisine devam
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15 Ocak 2024 22:51
Trendyol 1. Lig'de Altay ile Şanlıurfaspor karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi Altay oldu.

Altay'a galibiyeti getiren golü 65. dakikada Eren Erdoğan kaydetti.

Yeni teknik direktörü Yusuf Şeimşek ile ligde son üç maçını kazanan Altay puanını 11'e yükseltti. İrfan Buz yönetiminde son beş haftada galibiyet alamayan Şanlıurfaspor 16 puanda kaldı.

1. Lig'de hafta Altay, Tuzlaspor'a konuk olacak. Şanlıurfaspor, Adanaspor'u ağırlayacak.

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