Altay'dan açıklama; 'Kirli çamaşırlarını açıklarız'

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay'da futbol şubesine talip olan Vahdettin Heyal ile anlaşma sağlanamamasının ardından eleştirileri oklarının hedefi olan Başkan Süleyman Özkaral, yazılı bir açıklama yaparak tepkilere yanıt verdi.



Kulüp ile yatırımcı arasında bağlantı sağlayan Yüksel Gürüz'ün kulübün güncel borcunu öğrenmeden televizyona çıkarak yaptığı açıklamaların yanıltıcı olduğunu söyleyen Kulüp Başkanı Özkaral, "Şirketleşme kurulumuz ile görüşmeler yapan Vahdettin Bey'in anlattığı birçok konu ve söyledikleri doğru değil. Gizlilik sözleşmesini kardeşine imzalattı ve nedenini açıklamadı. Canlı yayına çıkarak gizlilik sözleşmesini ihlal etti. Şirketleşme kurulu toplantısı yapılırken, devrin gerçekleştiği yönünde yalan haber servis edildi" diye konuştu.



Yatırımcı ile yapılan ilk toplantıda kendi alacakları ile ilgili bir konuyu açmadığını, kurulun bunu talep ettiğini söyleyen Başkan Özkaral, "Vahdettin Bey bazı tapular önereceklerini, asla nakit ödeme yapmayacaklarını söyledi. Süreç zarar görmesin diye zarar etme pahasına bu teklifi kabul etmiştim. Tarafıma gönderilen tapuların kayıtlığı olduğu şirketin iflas etmesi nedeniyle satış veya devrinin mümkün olmadığı bilgisine ulaştım. Bir güvensizlik ortamı oluştuğundan görüşmeler sonlandırıldı. Vahdettin Heyal daha sonra tapuları yanlışlıkla gönderdiğini söyleyip farklı 2 tapu gönderdi ve bunu paylaşarak Altaylıları yanılttı. Taraftarımıza yanlış ve yanıltıcı bilgiler verdi. 'Çamur at izi kalsın' anlayışına devam ederlerse kirli çamaşırlarını yasalara rağmen gözler önüne sereceğim" dedi.



