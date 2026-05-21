 $ai_test_mode = false; if(isset($_GET['test']) && $_GET['test'] == 'ai'){ $ai_test_mode = true; }
21 Mayıs
Ajax-FC Groningen
19:45
21 Mayıs
FC Utrecht-SC Heerenveen
22:00
21 Mayıs
Gent-Union St.Gilloise
21:30
21 Mayıs
Anderlecht-St.Truiden
21:30
21 Mayıs
KV Mechelen-Club Brugge
21:30
21 Mayıs
Broendby IF-Kopenhag
19:30
21 Mayıs
Shakhtar-FC Kolos Kovalivka
15:30

Fenerbahçe Asensio ile rekor kırdı!

Fenerium, 2025-2026 sezonunda tarihi bir yükselişe imza attı. Sarı-lacivertli kulübün gelirlerinin yüzde 25'ini oluşturan mağazacılık tarafında forma satışları 413 bin 419'a ulaşırken, en çok tercih edilen isimler Marco Asensio ve N'Golo Kante oldu.

calendar 21 Mayıs 2026 11:09
Fenerbahçe Asensio ile rekor kırdı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Google Preferred Source
Google News


Fenerbahçe Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Öncel, CNBC-e'ye yaptığı açıklamada Fenerium'un tarihinin en başarılı dönemini geçirdiğini belirtti. Öncel, sarı-lacivertli kulübün toplam gelirlerinin yüzde 25'lik bölümünün Fenerium'dan elde edildiğini açıkladı.

Sinan Öncel, 2025-2026 sezonunun Haziran-Şubat döneminde önemli bir büyüme yaşandığını ifade ederek, "Önceki sezona göre Fenerium'un adet satışlarında 353 bin 327, ciroda ise 1 milyar 140 milyon liralık artış sağladık. E-ticarette ise adet satışlarımızı yüzde 41 artışla 405 bin 435'e, ciromuzu ise yüzde 101 artışla 478 milyon liraya çıkardık" dedi. 

Şampiyonluk gelmemesine rağmen taraftar ilgisinin ürün satışlarına olumlu yansıdığı görüldü. Fenerbahçe, 2023/2024 sezonunda 405 bin 224 forma satarken, 2024/2025 sezonunda bu sayı 272 bin 834 olarak gerçekleşti. 2025/2026 sezonunun Haziran-Şubat döneminde ise forma satışları 413 bin 419 adede ulaştı. 

Öncel'in paylaştığı verilere göre Fenerium'da bu sezon en fazla ürün satışı yapılan oyuncu Marco Asensio olurken, onu N'Golo Kante takip etti. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.