20 Ağustos
Bodo/Glimt-Sturm Graz
22:00
20 Ağustos
Celtic-Kairat Almaty
22:00
20 Ağustos
Basel-Kopenhag
22:00
20 Ağustos
Fenerbahçe-Benfica
22:00
20 Ağustos
Bolton Wanderers-Reading
22:00

Altay'da Ceyhun Gülselam'ın sakatlık sorunu!

Altay'da geçtiğimiz sezon sakatlıklarla boğuşan ön libero Ceyhun Gülselam'ın Afyon kampına katılmadığı öğrenildi.

calendar 20 Ağustos 2025 13:51
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Altay'da Ceyhun Gülselam'ın sakatlık sorunu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Altay'da geçen sezon sakatlık kabusu yaşayan ön libero Ceyhun Gülselam'ın Afyon kampına katılmadığı öğrenildi.

Yeni sezon öncesi topsuz antrenmanlara katılan tecrübeli futbolcunun çalışmalarını İzmir'de sürdüreceği bildirildi. Tedavi süreci devam eden Ceyhun, ligin ilk haftalarında forma giyemeyecek.

Deneyimli oyuncunun takımla çalışmalara daha sonra başlayacağı, idman eksiğini kapattıktan sonra da ligde süre bulacağı ifade edildi. Kariyerinde ilk kez 3'üncü Lig'de boy gösterecek Ceyhun Gülselam, geçen sezonun ilk yarısında 30 Kasım'da İzmir'de oynanan İnegölspor maçında çapraz bağ sakatlığı yaşayıp ameliyat olmuş ve sezonu kapatmıştı.


SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.