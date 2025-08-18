18 Ağustos
Altay'da başkan adayı belirsiz

TFF 3. Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Altay'da 23 Ağustos Cumartesi günü gerçekleşecek olağanüstü genel kurul öncesi başkan adayının belirlenmemesi taraftarların tepkisine neden oldu.

. Siyah-beyazlılarda kulüp üyelerinin imza toplamasıyla seçim kararı almak zorunda kalan Başkan Yüksel Gürüz görevden resmen ayrılmaya hazırlanırken, 1 Ağustos'tan bu yana gayriresmi olarak yönetimin başında yer alan Sinan Kanlı da kongrede destekleyeceği başkan adayını açıklamadı.

Siyah-beyazlılarda Sinan Kanlı'nın sorumluluk almasının ardından kulüpten ayrılan futbolculardan Emre Tangeldi, Ali Kızılkuyu ve Onur Efe yuvaya dönmüştü.

Adli sicil kaydı olması nedeniyle kulübe üye olamayan Sinan Kanlı'nın genel kurulda kimi başkan adayı olarak göstereceği merak konusu oldu. Altaylı taraftarlar sosyal medyada, "Kongreye sayılı günler kalmasına rağmen, henüz hiçbir başkan adayı ortaya çıkmamış ve listesini açıklamamıştır. Bu durum camiamızda büyük bir belirsizlik yaratmakla kalmamakta, kulübümüzün geleceğine dair güvensizlik ve kaygıları da derinleştirmektedir.

Yönetime talip olan oluşumların projeleri, hedefleri ve vizyonlarıyla birlikte ivedilikle taraftarlarımızın karşısına çıkmaları gerekmektedir. Altay Spor Kulübü asla sahipsiz bırakılmamalı, asla kaderine terk edilmemelidir" ifadelerine yer verdi.

 
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.