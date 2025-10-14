Altay'da Ali ilk 11'e göz kırptı

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta son olarak evinde Söke 1970'e 4-1 mağlup olan düşme hattındaki Altay'da ilk kez yedek kalıp oyuna sonradan giren Ali Kızılkuyu ilk 11'e göz kırptı.



Sezon öncesi takımdan ayrılıp daha sonra yuvaya dönen 24 yaşındaki 10 numara, geçen sezondan kalan cezası nedeniyle ilk haftadaki Uşakspor deplasmanında kadroda yer almadı.



Daha sonra Ayvalıkgücü Belediyespor, Denizli İdmanyurdu (D), Eskişehirspor ve Bornova 1877 (D) maçlarında ilk 11'de görev yapan Ali, geçen hafta Söke karşısında ilk kez kesik yedi.



Teknik Direktör Yusuf Şimşek'in 54'üncü dakikada oyuna aldığı futbolcunun 85'inci dakikadaki sert şutu yan direkte patladı. Ali Kızılkuyu, 90+2'nci dakikada fırsatçılığını konuşturarak takımının tek golüne imza attı.



Teknik patron Yusuf Şimşek'in bu hafta deplasmanda oynanacak Tire 2021 FK müsabakasında öğrencisini yeniden 11'e monte etmesi bekleniyor. Ali, 3'üncü haftada 2-1 kaybettikleri Denizli İdmanyurdu deplasmanında da 4'üncü dakikada rakip fileleri sarsmıştı. Tecrübeli oyuncu geçen sezon 2'nci Lig'de 3 gol atmıştı.



