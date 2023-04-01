Alperen 'double-double' yaptı, Rockets kazandı

NBA'e 13 maçla devam edildi. Konferanslarının son sırasında bulunan iki takımın maçında Rockets, Kevin Porter Jr (33) ve Jalen Green (32) ikilisinin 65 sayılık katkısıyla Pistons'ı mağlup ederek 19. galibiyetini aldı.



Ev sahibi Rockets'ta 34 dakika 54 saniye sahada kalan Alperen Şengün ise 15 sayı, 13 ribauntla "double-double" yaparken, 7 de asist üretti.



Pistons'ta (16 galibiyet, 61 mağlubiyet) Marvin Bagley 21, Jaden Ivey 18 ve Cory Joseph 17 sayı kaydetti.



Cedi Osman'dan 14 sayı



New York Knicks, milli basketbolcu Cedi Osman'ın forma giydiği Cleveland Cavaliers'ı 130-116'lık skorla geçti.



Üst üste 3 olmak üzere 45. galibiyetini elde eden Doğu Konferansı 5'incisi Knicks'te 48 sayı atan Jalen Brunson, kariyer rekoru kırdı. Konuk takımda RJ Barrett, Quentin Grimes ve Immanuel Quickley ise 14'er sayıyla galibiyete katkı sağladı.



Play-off'ları önceden garantileyen Doğu Konferansı 4'üncüsü Cavaliers'ta (48 galibiyet, 30 mağlubiyet) Donovan Mitchell 42 ve Darius Garland 20 sayı attı. Cedi Osman ise 20 dakika 44 saniye süre aldığı mücadeleyi 14 sayı, 1 ribaunt, 2 asist ve 1 blokla tamamladı.



Lakers kazanmaya devam ediyor



Los Angeles Lakers, Batı Konferansı'nda play-off mücadelesi verdiği Minnesota Timberwolves'u 123-111 yenerek son 6 maçta 5. galibiyetini elde etti.



Konferans 7'nciliğine yükselen Lakers'ta (39 galibiyet, 38 mağlubiyet) Anthony Davis, 38 sayı, 17 ribauntla galibiyetin mimarı oldu. Konuk ekipte LeBron James 18 sayı, 10 ribaunt, Austin Reaves 15 sayı, 6 ribaunt ve D'Angelo Russell 12 sayı, 10 asistle oynadı.



Mike Conley'nin 25 sayı, 7 asist ve Karl-Anthony Towns'ın 23 sayı, 8 ribauntluk performansları, konferans 9'uncusu Timberwolves'un (39 galibiyet, 39 mağlubiyet) kazanması için yeterli olmadı.



Sonuçlar



Charlotte Hornets-Chicago Bulls: 91-121



Indiana Pacers-Oklahoma City Thunder: 121-117



Philadelphia 76ers-Toronto Raptors: 117-110



Washington Wizards-Orlando Magic: 109-116



Boston Celtics-Utah Jazz: 122-114



Brooklyn Nets-Atlanta Hawks: 124-107



Cleveland Cavaliers-New York Knicks: 116-130



Houston Rockets-Detroit Pistons: 121-115



Memphis Grizzlies-Los Angeles Clippers: 108-94



Minnesota Timberwolves-Los Angeles Lakers: 111-123



Golden State Warriors-San Antonio Spurs: 130-115



Portland Trail Blazers-Sacramento Kings: 114-138



Phoenix Suns-Denver Nuggets: 100-93





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ