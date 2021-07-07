Alper Potuk'un yeni takımı belli oldu

Rizespor, Ankaragücü'nden ayrılan Alper Potuk'u kadrosuna kattı.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Alper Potuk'un yeni takımı belli oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Temmuz 2021 18:49
Rizespor, 30 yaşındaki Alper Potuk ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Rizespor'dan yapılan açıklamada, "Kendisini 2 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan Alper Potuk için düzenlenen imza törenine Başkan Yardımcımız ve Basın Sözcümüz Selim Selimoğlu katıldı. Alper Potuk'a kulübümüze "Hoş geldin" diyor, kendisine başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

2013-2020 yılları arasında Fenerbahçe'de oynayan Alper Potuk, geçen sezon Ankaragücü'ne imza atmıştı.




EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.