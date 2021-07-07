Alper Potuk'un yeni takımı belli oldu

Rizespor, 30 yaşındaki Alper Potuk ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Rizespor'dan yapılan açıklamada, "Kendisini 2 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan Alper Potuk için düzenlenen imza törenine Başkan Yardımcımız ve Basın Sözcümüz Selim Selimoğlu katıldı. Alper Potuk'a kulübümüze "Hoş geldin" diyor, kendisine başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.



2013-2020 yılları arasında Fenerbahçe'de oynayan Alper Potuk, geçen sezon Ankaragücü'ne imza atmıştı.







