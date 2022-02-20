Alpaslan Öztürk: 'Hiç kimseden korkma'

Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe deplasmanında sahne alacak olan Galatasaray'da kadroya alınmayan Alpaslan Öztürk, bir paylaşım yaptı.
28 yaşındaki futbolcu, Instagram hikayesinde, "Hiç kimseden korkma" yazılı duvarın önündeki fotoğrafını paylaştı.
Bu sezon Galatasaray formasıyla 13 resmi maça çıkan Öztürk, 1 gol kaydetti.
28 yaşındaki futbolcu, Instagram hikayesinde, "Hiç kimseden korkma" yazılı duvarın önündeki fotoğrafını paylaştı.
Bu sezon Galatasaray formasıyla 13 resmi maça çıkan Öztürk, 1 gol kaydetti.