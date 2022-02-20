Alpaslan Öztürk: "Hiç kimseden korkma"

Galatasaray'da Göztepe maçı kadrosuna alınmayan Alpaslan Öztürk'ten bir paylaşım geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Alpaslan Öztürk: 'Hiç kimseden korkma'
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20 Şubat 2022 18:09
Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe deplasmanında sahne alacak olan Galatasaray'da kadroya alınmayan Alpaslan Öztürk, bir paylaşım yaptı.

28 yaşındaki futbolcu, Instagram hikayesinde, "Hiç kimseden korkma" yazılı duvarın önündeki fotoğrafını paylaştı.



Bu sezon Galatasaray formasıyla 13 resmi maça çıkan Öztürk, 1 gol kaydetti.

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