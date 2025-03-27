Alonso'dan geleceği için açıklama!

Bayer Leverkusen Teknik Direktörü Xabi Alonso, ligde Bochum ile oynayacakları maç öncesi konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Alonso'dan geleceği için açıklama!
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27 Mart 2025 18:21
Bayer Leverkusen Teknik Direktörü Xabi Alonso, ligde Bochum ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bochum maçı öncesi üstü kapalı olarak geleceğiyle ilgili de konuşan İspanyol teknik adam, "Bu sezona odaklanmış durumdayım. Hedefimiz sezon sonuna kadar mücadele etmek. Bayern Münih ile aramızdaki puan farkını azaltmak için ilk fırsat yarın (cuma) akşam oynayacağımız Bochum maçı. Kazanmak ve Bayern Münih'in üzerindeki baskıyı devam ettirmek istiyoruz. Nisan ayına geliyoruz ve ligde her şeyin belirlenebileceği bir aşamadayız, sonuna kadar mücadele etmek istiyoruz." dedi.

Xabi Alonso'nun adı son dönemde Real Madrid ile anılmıştı.

Almanya Bundesliga'da 62 puanlı lider Bayern Münih'in 56 puanla takipçisi olan Bayer Leverkusen, cuma günü sahasında Bochum ile karşı karşıya gelecek.

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