UEFA Uluslar Ligi Çeyrek Final rövanş maçında Almanya ile İtalya karşı karşıya geldi. Signal Iduna Park'ta oynanan mücadele 3-3 sona erdi.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Almanya'nın golleri 30. dakikada penaltıdan Joshua Kimmich, 36. dakikada Jamal Musiala ve 45. dakikada Tim Kleindienst kaydetti. Kimmich, bu iki golde de asisti yapan isim oldu.
3-0'dan geri dönen İtalya'nın golleri 49 ve 69. dakikalarda Moise Kean, 90+5. dakikada penaltıdan Giacomo Raspadori'den geldi.
İlk maçı 2-1 kazanan Almanya, bu beraberlikle birlikte UEFA Uluslar Ligi yarı finaline yükseldi. Almanlar'ın rakibi Portekiz oldu.
Almanya'nın golleri 30. dakikada penaltıdan Joshua Kimmich, 36. dakikada Jamal Musiala ve 45. dakikada Tim Kleindienst kaydetti. Kimmich, bu iki golde de asisti yapan isim oldu.
3-0'dan geri dönen İtalya'nın golleri 49 ve 69. dakikalarda Moise Kean, 90+5. dakikada penaltıdan Giacomo Raspadori'den geldi.
İlk maçı 2-1 kazanan Almanya, bu beraberlikle birlikte UEFA Uluslar Ligi yarı finaline yükseldi. Almanlar'ın rakibi Portekiz oldu.