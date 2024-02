Almanya'dan Can Uzun hamlesi!

Nürnberg forması giyen Can Uzun, yüksek potansiyeliyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.



ALMANLAR HAREKETE GEÇTİ



10 numara ve santrfor mevkilerinde forma giyen 18 yaşındaki futbolcu içinn Almanya Futbol Federasyonu atağa geçti. Milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanmayı düşünen Can Uzun'u ikna etmeye çalışan Almanlar, oyuncunun ailesini de ziyaret etti.



Alman basını, milli takım sportif direktörü Rudi Völler ve genel direktör Andreas Rettig'in Can ile görüştüğünü yazdı.



TFF yöneticisi Hamit Altıntop ise Türkiye U17 ve U18 takımlarında oynayan yetenekli oyuncunun ay-yuldızlı ekibi seçeneceğini düşünüyor.



NİHAİ KARARINI VERECEK



Can Uzun'un ailesi ve danışmanı görüştükten sonra nihai kararını vereceğini söylediği öğrenildi.



Bu sezon Nürnberg'te 20 maçta forma giyen Can Uzun 13 gol attı ve 3 asist yaptı.