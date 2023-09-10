Almanya'da Flick dönemi sona erdi!

Almanya Milli Takımı'nda teknik direktör Hansi Flick ile yollar ayrıldı.

Haber; AA
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Almanya'da Flick dönemi sona erdi!
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10 Eylül 2023 18:51
Almanya Futbol Federasyonu, milli takımın teknik direktörü Hansi Flick ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamada, gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısının ardından alınan kararla, Alman teknik direktör Flick, yardımcıları Marcus Sorg ve Danny Röhl'ün sözleşmelerinin feshedildiği belirtildi.

Almanya ile Fransa arasında 12 Eylül Salı günü oynanacak hazırlık maçında takımı Rudi Völler, Hannes Wolf ve Sandro Wagner'in geçici olarak çalıştıracağı da ifade edildi.

Almanya, son dönemde çıktığı 5 maçın 4'ünü kaybederken, diğerinden ise beraberlikle ayrıldı. Belçika'ya 3-2, Polonya'ya 1-0, Kolombiya'ya 2-0, Japonya'ya 4-1 yenilen Almanya, Ukrayna ile 3-3 berabere kalmıştı.

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