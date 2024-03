Philadelphia 76ers efsanesi Allen Iverson'ın NBA kariyerinin ve hayatının işleneceği belgesel için yeşil ışık yakıldığı bildirildi.



Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry ve NBA efsanesi Shaquille O'Neal'in yapım şirketlerinin, yakın gelecekte Amazon Prime Video'da yayınlanacak olan bu projeye öncülük ettiği belirtildi.



Iverson, gelecek belgeseli hakkında: "Hikâyemi kendime özgü bir şekilde, hakiki ve taviz vermeden anlatmaya hazırım. İnsanların daha önce görmedikleri bir yanımı görmelerini sabırsızlıkla bekliyorum." şeklinde konuştu.



Shaq, Iverson'ın 2000'li yılların yıldızı olarak basketbol ve Amerikan kültürü üzerindeki etkisini tam olarak yakalamayı hedeflediğini dile getirdi:



"Kültürel etkisi basketboldan daha büyüktü ve bu belgesel onun mirasını doğru bir şekilde tanımlamayı amaçlıyor."



'The Last Dance'in 2020'de yayınlanmasından bu yana belgesellerin hem popülerliği hem de sıklığı artmış durumda. Bu girişimin (Michael Jordan ve 90'lar Bulls'unu takip eden) büyük başarısının ardından, Redeem Team, Malice at the Palace ve eski hakem Tim Donaghy'nin dahil olduğu hakem skandalını ele alan birçok yapım görücüye çıkmıştı.





