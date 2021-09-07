Aliou Dieng: "Bırakın Galatasaray'a gideyim"

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği son isim olan Aliou Dieng'in kulübü Al-Ahly'e baskı yaptığı öğrenildi.

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Aliou Dieng: 'Bırakın Galatasaray'a gideyim'
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06 Eylül 2021 23:52
Galatasaray'ın transferin son günlerinde kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği Aliou Dieng konusunda hareketli saatler yaşanıyor.

Galatasaray'ın şimdilik bonservis bedeli ödemeden satın alma opsiyonuyla oyuncuyu kiralama isteğine, "2 milyon euro + 5.5 milyon euro opsiyon" şeklinde yanıt veren Al-Ahly kulübünün bu tavrı görüşmeleri tıkamıştı. 23 yaşındaki Malili oyuncunun ise kulübü Al-Ahly'ye Galatasaray ile anlaşması yönünde baskı yaptığı ve sarı kırmızılı kulüpte oynamayı çok istediği Mısır basınında yer aldı.

FİYATIN YÜKSELMESİNİ BEKLİYORLAR

Mısır basınına yansıyan haberlerde ayrıca Al-Ahly kulübünün bu transfer için kapıları kapamadığı ve Çarşamba günü transferin son dakikalarına kadar Galatasaray'ın fiyat yükseltmesini beklediği kaydedildi.

23 yaşında ve 1,85 boyunda olan Aliou Dieng ön libero mevkiinde oynuyor.


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