Aliou Dieng: 'Bırakın Galatasaray'a gideyim'

Galatasaray'ın transferin son günlerinde kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği Aliou Dieng konusunda hareketli saatler yaşanıyor.



Galatasaray'ın şimdilik bonservis bedeli ödemeden satın alma opsiyonuyla oyuncuyu kiralama isteğine, "2 milyon euro + 5.5 milyon euro opsiyon" şeklinde yanıt veren Al-Ahly kulübünün bu tavrı görüşmeleri tıkamıştı. 23 yaşındaki Malili oyuncunun ise kulübü Al-Ahly'ye Galatasaray ile anlaşması yönünde baskı yaptığı ve sarı kırmızılı kulüpte oynamayı çok istediği Mısır basınında yer aldı.



FİYATIN YÜKSELMESİNİ BEKLİYORLAR



Mısır basınına yansıyan haberlerde ayrıca Al-Ahly kulübünün bu transfer için kapıları kapamadığı ve Çarşamba günü transferin son dakikalarına kadar Galatasaray'ın fiyat yükseltmesini beklediği kaydedildi.



23 yaşında ve 1,85 boyunda olan Aliou Dieng ön libero mevkiinde oynuyor.



