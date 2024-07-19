Aliağa Petkimspor'un Avrupa elemeleri Antalya'da

Yeni sezonda ülkemizi Avrupa'da ilk kez Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek İzmir ekibi Aliağa Petkimspor, ön eleme maçlarına Antalya'da çıkacak.



Şampiyonlar Ligi normal sezonuna katılacak son 4 takımın belirleneceği eleme maçları 17 ile 22 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek.



Elemelerde yer alacak Petkimspor, çeyrek finalde Hollanda ekibi Heroes den Bosch ile karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz bu maçı kazanırsa Fransız ekibi Cholet Basket ile yarı finalde kozlarını paylaşacak.



Aliağa Petkimspor, oynayacağı maçlarda 3'te 3 yapıp rakiplerini geçmesi durumunda normal sezon biletini alarak B Grubu'nda Unicaja, Oostende ve King Szczecin ile mücadele edecek. Petkim, Şampiyonlar Ligi elemeleri geçememesi halinde ise Avrupa'da yoluna FIBA Europe Cup'ta devam edecek.





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