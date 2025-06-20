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Aliağa FK resmen duyurdu: Sergen Piçinciol

TFF 2. Ligi'nin yeni ekibi Aliağa FK, Sergen Piçinciol'u transfer ettiğini açıkladı.

calendar 20 Haziran 2025 12:39
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Aliağa FK resmen duyurdu: Sergen Piçinciol
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Transfer döneminde rakiplerinin aksine hızlı hareket edip Ahmet İlhan Özek, İbrahim Yılmaz, Mertcan Açıkgöz ve Göktuğ Yılmaz'ı kadrosuna dahil ederek çok iddialı bir kadro oluşturan 2'nci Lig'in yeni ekibi Aliağa FK, Bandırmaspor'dan Sergen Piçinciol'u da renklerine bağladı. İzmir temsilcisi 29 yaşındaki stoperle 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Altay altyapısında yetişen deneyimli futbolcu Yeni Malatyaspor, Ayvalıkgücü Belediyespor, Bergama Belediyespor, Çanakkale Dardanel, Nazilli Belediyespor, Giresunspor ve son olarak Bandırmaspor formaları giydi.

Bandırmaspor'la geçen sezon 1'inci Lig'de Play-Off'lar da dahil 32 maça çıkan Sergen, 2 bin 197 dakika süre aldı ve 1 kez gol sevinci yaşadı. Sergen Piçinciol kariyerinde daha önce Yeni Malatyaspor'la 2'nci Lig şampiyonluğu yaşamıştı.


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