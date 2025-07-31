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Ali Türkkan, Dünya Ralli Şampiyonası'nın Finlandiya etabında yarışacak

Ali Türkkan, yardımcı pilotu Oytun Albayrak ile birlikte WRC'nin en zorlu yarışlarından biri olan Finlandiya Rallisi'nde Türkiye'yi JWRC ve WRC3 klasmanlarında temsil edecek. Türkkan, daha önce Akropolis Rallisi'nde tarihi bir zafere imza atmıştı.

calendar 31 Temmuz 2025 17:50
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Ali Türkkan, Dünya Ralli Şampiyonası'nın Finlandiya etabında yarışacak
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Castrol Ford Team Türkiye ekibinden Ali Türkkan, Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 9. ayağı Finlandiya etabında mücadele edecek.

Red Bull sporcusu Ali Türkkan, FIA Dünya Ralli Şampiyonası'nın en hızlı duraklarından sayılan Finlandiya Rallisi'nde 31 Temmuz-3 Ağustos tarihlerinde Castrol Ford Team Türkiye adına yardımcı pilotu Oytun Albayrak ile birlikte direksiyon başına geçecek.

Finlandiya'nın Jyvaskyla bölgesinde gerçekleştirilecek ralli, yüksek hızlı toprak etapları ve ikonik sıçrayışlarıyla WRC takvimindeki en zorlu ve hızlı yarışlardan biri olarak kabul ediliyor. Ali Türkkan, bu zorlu etapta hem JWRC (Junior WRC) hem de WRC3 klasmanlarında Türkiye'yi temsil edecek.


Sezonun dokuzuncu yarışı Finlandiya Rallisi, 3 Ağustos Pazar günü tamamlanacak.

Ay-yıldızlı genç sporcu Ali Türkkan, WRC'nin yedinci ayağında Yunanistan'da koşulan Akropolis Rallisi'nde JWRC ve WRC3 klasmanlarında birincilik elde ederek tarihi zafere imza atmıştı.

Bu galibiyetle JWRC tarihinde yarış kazanan ilk Türk pilot olmayı başaran Ali Türkkan, motor sporlarında Türkiye adına çıtayı yükseltmişti.

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