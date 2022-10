Ali Koç: 'Yaşasın Türkiye!'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte çarpıcı açıklamalar yaptı.



Ali Koç yaptığı açıklamada, "Bugün, tüm özel günlerin arasındaki en özel gün. Bağımsızlığın, özgürlüğün, bilimin ve çağdaşlığın 99. yılı. Cumhuriyetimizin 99. yılı kutlu olsun. Ülkemizi ilgilendiren her konuda olduğu gibi Cumhuriyet'in 100. yılında da en önde olacağız. 'Cumhuriyet'in Fener'i' olacağız." dedi.



Vatana layık olmak için çalıştıklarını söyleyen Ali Koç, "Yaktığımız bu ateş aslında kalplerimizde yanan Cumhuriyet ateşinin yansımasıdır. İçerimizdeki Cumhuriyet ateşi her daim var olsun. Hiçbir zaman ilkelerinden şaşmayanlar olarak ilelebet göğsümüzde yanacak olan 'Cumhuriyet'in Fener'i' ile vatana layık olmak için çalışıyoruz ve yaşıyoruz." şeklinde konuştu.



Ali Koç, "Fenerbahçeliler ile beraber bir söz vermek istiyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü, tüm camiasıyla, sporcularıyla, çalışanlarıyla, her bir birey ile ilelebet Atasının izinden gitmeye ve Cumhuriyetimizin yılmaz, yorulmaz bekçileri olmaya devam edeceğiz. Bu kulüp ülkesinin emrinde olmaya devam edecektir. Kalplerimizdeki Cumhuriyet ateşi hiçbir zaman sönmeyecektir." ifadelerini kullandı.



Kadın voleybol takımının Vakıfbank'a karşı kazandığı kupa ile ilgili de konuşan Koç, "Bu kupa, dünyanın en iyi takımına karşı alınmıştır. Tereddütsüz 3-0 ile tertemiz bir şampiyonluk alınmıştır. Bu kupa, gelecek kupaların habercisidir. Yolumuz açık, şansımız bol olsun. Allah sizden razı olsun. Helal olsun size!" açıklamasını yaptı.



Ali Koç ayrıca, "Artık fabrika ayarlarımıza dönmenin zamanı gelmiştir. Aslında bugün 99. yılın son gününde, yani Cumhuriyet Bayramımızda kadın voleybol takımımız Fenerbahçe Opet, müthiş bir zafer kazanarak şampiyonluk fitilini ateşlemiştir. "Bir kupa aldık diye havaya girmeyin. Daha kazanacak çok kupamız var. Hedeflerimiz doğrultusunda Allah yar ve yardımcımız olsun. Cumhuriyetin 100. yılında şampiyonluklar en çok bize yakışacaktır. Kafayı bir kaldırdık, işler bir yolunda gitmeye başladı bizle uğraşanlar, olmayan şeylerle saldıranlar, gazeteci kimliği altında meslek ilkelerini unutup bir takımın medya çalışanı gibi beni hedef alanları, iftira atanları unutmayın." dedi.



Ali Koç sözlerini, "Bayramımız kutlu olsun. Cumhuriyetimiz ilelebet payidar olsun. Yaşasın laik Türkiye Cumhuriyeti" ifadelerini kullandı.



Ali Koç, "Yaşasın Türkiye!" sözleriyle etkinliği kapattığını duyurdu.



Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 9 branştan sporcular ve Fenerbahçeli taraftarlar ile birlikte Cumhuriyet'in 100. yılına dek yanacak feneri aydınlattı.





