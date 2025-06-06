Fenerbahçe'nin, Dünya yıldızı seviyesinde bir forvet transfer etmek istediği gelen bilgiler arasında yer alıyor. Bu yüzden listenin başına Kolo Muani'nin alındığı kaydediliyor. Görüşmelerde satın alma opsiyonlu kiralama; zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama ve bonservisi ile satın alma formüllerinin olduğu belirtiliyor.
ALİ KOÇ VE DEVİN ÖZEK HAREKETE GEÇTİ
Başkan Ali Koç, PSG ile iyi ilişkilerini kullanarak transferi bitirmek isterken oyuncu cephesi ile de yeni futbol direktörü Devin Özek'in ilgilendiği ifade ediliyor.
FENERBAHÇE'DEN 25 MİLYON EURO!
30 milyon Euro piyasa değeri olan Muani için, en az 25 milyon Euro'nun gözden çıkarılacağı konuşuluyor. 26 yaşındaki futbolcunun yaz başında Juventus ile kiralık sözleşmesi bitti.
En-Nesyri ile vedalaşma planları yapan Sarı-Lacivertliler, Faslı forvetin yerini Fransız yıldız ile doldurmaya kararlı. Transferin söz konusu bedelle gerçekleşmesi durumunda 26 yaşındaki golcü oyuncu, Fenerbahçe ve Süper Lig tarihinin en pahalı imzası olarak kayıtlara geçecek
19 MAÇTA 8 GOL KAYDETTİ
Muani, İtalyan ekibinde 19 maçta 8 gol atarak 2 asist yaptı. 1.87'lik forvetin PSG ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
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ALİ KOÇ VE DEVİN ÖZEK HAREKETE GEÇTİ
Başkan Ali Koç, PSG ile iyi ilişkilerini kullanarak transferi bitirmek isterken oyuncu cephesi ile de yeni futbol direktörü Devin Özek'in ilgilendiği ifade ediliyor.
FENERBAHÇE'DEN 25 MİLYON EURO!
30 milyon Euro piyasa değeri olan Muani için, en az 25 milyon Euro'nun gözden çıkarılacağı konuşuluyor. 26 yaşındaki futbolcunun yaz başında Juventus ile kiralık sözleşmesi bitti.
En-Nesyri ile vedalaşma planları yapan Sarı-Lacivertliler, Faslı forvetin yerini Fransız yıldız ile doldurmaya kararlı. Transferin söz konusu bedelle gerçekleşmesi durumunda 26 yaşındaki golcü oyuncu, Fenerbahçe ve Süper Lig tarihinin en pahalı imzası olarak kayıtlara geçecek
19 MAÇTA 8 GOL KAYDETTİ
Muani, İtalyan ekibinde 19 maçta 8 gol atarak 2 asist yaptı. 1.87'lik forvetin PSG ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
.
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