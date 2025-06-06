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Ali Koç ve Devin Özek, Fransız yıldız için devrede!

Fenerbahçe'nin Kolo Muani için 25 milyon Euro'nun gözden çıkarıldığı ve satın alma opsiyonlu kiralama; zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama ve bonservisi ile satın alma formüllerinin devrede olduğu öğrenildi.

calendar 06 Haziran 2025 11:25 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2025 11:29
Haber: Takvim, Fotoğraf: Imago
Ali Koç ve Devin Özek, Fransız yıldız için devrede!
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Fenerbahçe'nin, Dünya yıldızı seviyesinde bir forvet transfer etmek istediği gelen bilgiler arasında yer alıyor. Bu yüzden listenin başına Kolo Muani'nin alındığı kaydediliyor. Görüşmelerde satın alma opsiyonlu kiralama; zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama ve bonservisi ile satın alma formüllerinin olduğu belirtiliyor.

ALİ KOÇ VE DEVİN ÖZEK HAREKETE GEÇTİ

Başkan Ali Koç, PSG ile iyi ilişkilerini kullanarak transferi bitirmek isterken oyuncu cephesi ile de yeni futbol direktörü Devin Özek'in ilgilendiği ifade ediliyor.

FENERBAHÇE'DEN 25 MİLYON EURO!

30 milyon Euro piyasa değeri olan Muani için, en az 25 milyon Euro'nun gözden çıkarılacağı konuşuluyor. 26 yaşındaki futbolcunun yaz başında Juventus ile kiralık sözleşmesi bitti. 


En-Nesyri ile vedalaşma planları yapan Sarı-Lacivertliler, Faslı forvetin yerini Fransız yıldız ile doldurmaya kararlı. Transferin söz konusu bedelle gerçekleşmesi durumunda 26 yaşındaki golcü oyuncu, Fenerbahçe ve Süper Lig tarihinin en pahalı imzası olarak kayıtlara geçecek

19 MAÇTA 8 GOL KAYDETTİ

Muani, İtalyan ekibinde 19 maçta 8 gol atarak 2 asist yaptı. 1.87'lik forvetin PSG ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.




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