Ali Koç'tan Batshuayi transferi için açıklama

Fenerbahçe ile kontratının sonuna gelen Michy Batshuayi için Ali Koç'tan açıklama geldi. Başkan, Mourinho'nun Batshuayi'ye sıcak baktığını ve Belçikalı forveti Türkiye'den başka kulüplerin de istediğini bildirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ali Koç'tan Batshuayi transferi için açıklama
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06 Haziran 2024 11:08
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Habertürk'te açıklamalarda bulundu.

Ali Koç, sözleşmesi Haziran'ın sonunda sona erecek olan Michy Batshuayi ve Mert Hakan Yandaş için açıklamalarda bulundu.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun Michy Batshuayi'ye sıcak baktığını aktaran Koç şöyle konuştu:

"Batshuayi'den çok memnunuz, kontratı bitti, opsiyonu yok. Çok seviliyor, çok pozitif bir karakter. Hoca sıcak bakıyor Batshuayi'ye. Görüşmeler devam ediyor. Türkiye'den başka kulüpler de bakıyor."

MERT HAKAN YANDAŞ AÇIKLAMASI

Sözleşmesi biten Mert Hakan Yandaş'a da değinen Ali Koç, "Mert Hakan'a çok kızdım ama Mert Hakan gerçek bir Fenerbahçeli. Fenerbahçe'yi yaşayan biridir." dedi.

Yeni kural nedeniyle Türk futbolcuların kıymete bineceğini aktaran başkan, Mert Hakan Yandaş için "İnşallah kalır" ifadesini kullandı.

"SZYMANSKI'NİN SERBEST KALMA BEDELİ YOK"

Öte yandan Ali Koç, Sebastian Szymanski'nin sözleşmesinde serbest kalma bedeli olmadığını dile getirdi. 

 
 

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