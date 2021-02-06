Ali Koç, 'Şampiyonluğun habercisi'

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray karşısında alınan 1-0'lık yenilginin ardından açıklamalarda bulundu.



Ali Koç, "Ofsayttan verilmeyen golümüz yüzde 100 gol! Elimize gelen videolar, fotoğraflar ofsayt olmadığını gösteriyor. Gri pozisyonlar hep aleyhimize. Bu kadar ince bir pozisyon, VAR'a gitmeden, 1 dakika bile olmadan veriliyor. Çok enteresan!" dedi.



Fenerbahçe Başkanı, " Bunu not edin. Bu maçta yaşananlar şampiyonluğumuzun habercisidir." ifadelerini kullandı.



ŞAMPİYONLUĞUN HABERCİSİ



Galatasaray karşısında ikinci yarıdaki futbolun şampiyonluğun habercisi olduğunu dile getiren Ali Koç, "Gri pozisyonların hepsi aleyhimize. Bu kadar ince çizgide olan pozisyonunun VAR'a gitmeden direkt verilmesi enteresan. Biz hakeme sığınmayacağız. Çıkıp, çatır çatır maçı almamız lazımdı İkinci yarıdaki topu ilk yarıda oynayıp maçı almalıydık. Taraftarlarımızı üzdük. İyi gidiyorduk. Ancak bu maç şampiyonluğu belirlemeyecektir. Şampiyonluk hedefimizden vazgeçmeyeceğiz. Kazansaydık önemli bir psikolojik üstünlük olacaktı. İkinci yarıdaki oyun şampiyonluğun habercisidir. Bu akşam burada yaşanan her şey şampiyonluğun habercisi. Bu gece yaşananlar bize motivasyon olacak." dedi.



UYARILARIMIZI YAPTIK



Çirkin görüntülere Kadıköy'de izin vermeyeceklerinin altını çizen Ali Koç, "Çirkin görüntülere stadımızda izin vermeyeceğimi söyledim Abdurrahim Albayrak'a. Mustafa Cengiz'e de söyledim. Kendine yapılmasını istemediğin şeyi başkasına yapmayacaksın. İçeri gidip uyarılarımızı yaptık" dedi.



ŞAMPİYON OLACAĞIZ



"Fenerbahçe şampiyon olacak" diyen Ali Koç, "Taraftarımıza sesleniyorum. Canınızı sıkmayın. Şampiyon olacağız" ifadelerini kullandı.



